الصحة العراقية تحذر: سنقوم بحملات كبيرة ونفرض الغرامات

2021/03/16 | 23:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، ان فرقها الصحية ستقوم بحملات كبيرة لفرض الغرامات بحق المخالفين للشروط الصحية.

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وبحسب بيان مقتضب للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آذار 2021)، فإنها "أكدت أن فرقها الصحية ستقوم بحملات كبيرة لفرض الغرامات بحق كل الاشخاص اللذين لايرتدون الكمامات والمحلات التي تخالف الشروط الصحية".

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