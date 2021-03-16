 بالوثيقة.. التربية تُحدد المواد المشمولة في امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي

2021/03/16 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، المواد المشمولة بامتحانات نهاية الكورس الأول فضلاً عن امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية والثانوية بفروعها.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هذا الإجراء يندرج ضمن حرص الوزارة على تسهيل الامتحانات على التلاميذ والطلبة ومراعاةً للظرف العام للبلد بسبب جائحة “كورونا”.

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