اجتماع تداولي جديد لرئاسة البرلمان وقادة الكتل

2021/03/16 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت رئاسة مجلس النواب ، اجتماعا تداوليا جديدا مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشـة محورين ، اولهمـا اعتراضات بعض النواب بشأن وجود خرق قانوني في التصويت بالاغلبية البسيطـة على مواد مقترح تعديل الامر رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية ، والمحور الاخـر حلحلة خلافات الكتل السياسية مع الكتل الكردية حول المادة 12 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية ./انتهى5

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