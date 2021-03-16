التربية تحدد المواد المشمولة بامتحانات الكورس الاول ونصف السنة

2021/03/16 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حددت وزارة التربية المواد المشمولة بامتحانات نهاية الكورس الأول وامتحانات نصف السنة للدراستين الابتدائية والثانوية بفروعها .وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ان" هذا الاجراء يندرج ضمن حرص الوزارة على تسهيل الامتحانات على التلاميذ والطلبة ومراعاةً للظرف العام للبلد بسبب جائحة كورونا" .وحددت وزارة التربية العشرين من آذار الجاري موعدا لامتحانات الكورس الاول ونصف السنة ./انتهى8

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