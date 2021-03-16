2021/03/16 | 23:32 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور عبد الرضا سعود: لم ابلغ بالتكليف بمنصب محافظ ذي قار حتى الان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور عبد الرضا سعود: لم ابلغ بالتكليف بمنصب محافظ ذي قار حتى الان) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور عبد الرضا سعود: لم ابلغ بالتكليف بمنصب محافظ ذي قار حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).