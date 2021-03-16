"ميثاق شرف".. الفصائل الفلسطينية تتّفق على "شفافية ونزاهة" الانتخابات المقبلة

2021/03/16 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان، الثلاثاء، في القاهرة، على "ميثاق شرف" لضمان سير الانتخابات المقبلة بـ"شفافية ونزاهة".

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