2021/03/16 | 23:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة مواجهات.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداة مواجهات.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداة مواجهات.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).