2021/03/16 | 23:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع "داو جونز" من أعلى مستوى على الإطلاق، مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. "داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي عند الإغلاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. "داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي عند الإغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).