المخابرات الأمريكية: روسيا وإيران حاولتا التدخل في الانتخابات الرئاسية

2021/03/16 | 23:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية إن روسيا وإيران حاولتا التدخل في الانتخابات الرئاسية في 2020، والتي فاز بها الرئيس جو بايدن.

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