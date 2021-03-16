الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش شرق صلاح الدين

2021/03/16 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تسلل لـ"داعش" شرق صلاح الدين .وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي، احبطت محاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين".واضاف أن "قوات اللواء قامت بمعالجة التسلل الإرهابي في منطقتي زكلبانة وباربار واجبار القوة الإرهابية المهاجمة على الانسحاب".

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