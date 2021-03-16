دون حسم قانون ’الاتحادية’... البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس المقبل

2021/03/16 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفعت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة اليوم إلى الخميس المقبل، من دون أن تستكمل التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

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وباشر مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بعقد جلسته التي تتضمن في جدول أعمالها استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية المعدّل.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه (16 آذار 2021)، أن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 44، بحضور 198 نائباً".

وصوت مجلس النواب بالإجماع على "إلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة كمحافظة".

وأدّت النائبة عن الديمقراطي الكردستاني شبال حسن رمضان صفر، اليمين الدستورية بدلاً عن النائب المتوفى ارام ناجي محمد.

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