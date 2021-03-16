هزة بقوة 6.9 درجة تضرب الشرق الأقصى الروسي

2021/03/16 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن هزة قوتها 6.9 درجة ضربت منطقة كامتشاتسكي ستاري في الشرق الأقصى الروسي.

وقالت الهيئة، إن “الهزة وقعت على عمق 57 كيلومترا”، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.

يذكر أن الهيئة الأمريكية رصدت الأحد الماضي هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في المنطقة ذاتها.

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