2021/03/17 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استثناء الأساتذة والطلبة من حظر التجوال ليوم السبت من أجل أداء الامتحانات.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنها “تؤكد حصولها موافقة الجهات المختصة على عدم شمول الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة بايام الحظر الشامل للتجوال”، مبينةً أن ذفك جاء “ليتمكنوا من الوصول الى مدارسهم بصورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استثناء الأساتذة والطلبة من حظر التجوال لأداء الامتحانات المركز الخبري الوطني.

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