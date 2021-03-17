بالوثائق .. الموافقة على طلب نيابي لاضافة مقترحات تخص المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية في الموازنة العامة

2021/03/17 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت رئاسة مجلس النواب ، على طلب رسمي قدمته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية يتضمن مجموعة مقترحات تخص الشرائح المشمولة بقوانين العدالة الانتقالية .ووجهت هيئة الرئاسة ، اللجنة المالية النيابية ، بدراسة المقترحات ضمن الطلب المرفق بتواقيع 87 نائبا عن كتل مختلفة ، لغرض ادراجها في قانون الموازنة العامة 2021 ./انتهى5

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