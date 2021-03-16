"عروض رشاوى" في مؤتمر الحوار الليبي.. الأمم المتحدة تنشر تقريرها

2021/03/17 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير للأمم المتحدة نشر، الثلاثاء، "عرض رشاوى" على ثلاثة مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي والذي عقد في تونس في تشرين الثاني الماضي، مضيفا أن الرشى عرضت للتصويت لصالح مرشح معين في منصب رئيس الوزراء.

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