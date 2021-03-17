تعديل جديد في قانون تأجير الأراضي الزراعية

2021/03/17 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار

النيابية، إجراء تعديل جديد بقانون

تأجير الأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس اللجنة سلام الشمري في حديث

نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "لجنة

الزراعة النيابية أجرت التعدي

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