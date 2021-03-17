العراق وقطر يؤكدان ضرورة إيجاد الأُطُر الحوارية الصحيحة لحفظ أمن المنطقة

2021/03/17 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العراق وقطر، اليوم الثلاثاء،

ضرورة إيجاد الأُطُر الحوارية الصحيحة

لحفظ أمن المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن وزيرها "فؤاد

حسين أجرى زيارة رسميّة إلى العاصمة

القطري

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