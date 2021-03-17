2021/03/17 | 00:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت التدفقات الداخلة لصناديق العملات المشفرة مستوى قياسياً جديداً في الربع الأول، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين المؤسسيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: العملات المشفرة تتلقى تدفقات قياسية بقيمة 4.2 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: العملات المشفرة تتلقى تدفقات قياسية بقيمة 4.2 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).