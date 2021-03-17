الدولة المدنية وقانون المحكمة الاتحادية الحضاري العادل - مصطفى محمد غريب

2021/03/17 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب المشاريع التي ظهرت بعد الاحتلال فيما يخص شكل الدولة القادم على ما نتذكر ثلاث مشاريع1ـــ مشروع الدولة الإسلامية على أسس طائفية بهيمنة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية تحت يافطة الإسلام وتحويل مؤسسات الدولة الى مؤسسات إسلامية بما فيها الدستور وقانون المحكمة الاتحادية والاحوال الشخصية والبرامج التعليمية ...الخ2 ـــ المشروع الأمريكي حول الارتباط العضوي بالعالم الخارجي، بقاء قوات الاحتلال ......





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