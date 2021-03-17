دينيس سميث .. الأجندة الخفية للعولمة - أحمد الخميسي

2021/03/17 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي يحذر العالم الاقتصادي المرموق دينيس سميث في كتابه " الأجندة الخفية للعولمة" من أنه : " إذا لم تغير العولمة اتجاهها وتطوي شراعها فإن الثمن المدفوع من الحرية وحقوق الانسان سيكون فادحا".



ترى ما الذي وجده سميث في العولمة بحيث تمثل خطرا على الحرية؟.



يبدأ سميث بتعريف العولمة بأنها : " انصهار تدريجي للعلاقات بين المجموعات والمجتمعات حتى تلتقي العلاقات في النهاية من أدنى العالم إلى أقصاه"، أي حتى تصبح لل ......





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