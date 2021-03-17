مصدر يوضح أسباب تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/17 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادكشف مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، أسباب تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب اتفقت مع القوى السياسية على تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا ليوم الخميس لإعطاء فرصة للتوصل لاتفاق نهائي حول تمرير القانون وحل الخلافات على فقرات القانون".وبين أن "الجلسة شهدت مقاطعة من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة وكتل برلمانية".وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، الثلاثاء، جلسة اليوم إلى الخميس المقبل.

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