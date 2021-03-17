2021/03/17 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت وزارة التربية حصولها على موافقة الجهات المختصة على عدم شمول الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة بايام الحظر الشامل للتجوال ، ليتمكنوا من الوصول الى مدارسهم بصورة طبيعية للاشراف واداء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٠ من آذار الجاري .وحددت التربية العشرين من آذار الجاري موعدا لامتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة ، وتكون ايام السبت من ضمن ايام الامتحانات ./ انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية : استحصلنا موافقة على عدم شمول الهيئات التدريسية والطلبة بالحظر الشامل اثناء الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية : استحصلنا موافقة على عدم شمول الهيئات التدريسية والطلبة بالحظر الشامل اثناء الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).