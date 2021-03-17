سوريا.. أنباء عن

2021/03/17 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن اعتراض الدفاعات الجوية، مساء الثلاثاء، صواريخ استهدفت العاصمة دمشق.

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