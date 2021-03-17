الطقس.. العراق على موعد مع منخفض خماسيني

2021/03/17 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم

الثلاثاء، تأثر مناطق البلاد بمنخفض

خماسيني أخف شدة من المنخفض السابق،

لافتا إلى أنه سيتسبب بعواصف ترابية

خفيفة في ثلاث مناطق.

وقال عطية، إن "المنخفضات الخماسينية

لي

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