بالصور.. الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش شرق صلاح الدين

2021/03/17 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، احباط

محاولة تسلل لـ"داعش" شرق صلاح الدين .

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "قوات اللواء 52 بالحشد

الشعبي، احبطت محاولة تسلل لفلول داعش

الإرهابي شرق

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