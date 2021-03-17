حروب سُمعة اللقاحات تنتقل من المختبرات والعلماء إلى الحكومات والزعماء

2021/03/17 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬أسترازينيكا‭ ‬والكرملين‭:‬محاولات‭ ‬أنانية‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬لقاحنا لندن‭ -‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬ندد‭ ‬الكرملين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬محاولات‭ ‬‮«‬أنانية‮»‬‭ ‬تسعى‭ ‬لإجبار‭ ‬دول‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬بعض‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تقرير‭ ‬حكومي‭ ‬أميركي‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬حاولت‭ ‬إقناع‭ ‬البرازيل‭ ‬برفض‭ ‬اللقاح‭ ‬الروسي‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬اشتدت‭ ‬الحملة‭ ‬الاوروبية‭ ‬لوقف‭ ‬استخدام‭ ‬لقاح‭ ‬استرازينكا‭ […]

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