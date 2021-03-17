القافزون من المركب الغارق..الى أين؟

2021/03/17 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في أيام الاحتلال الامريكي وتشدق الحاكم المدني سيء الصيت بأنه يمن على شعب بلاد الرافدين بالخبز والسكر والزيت، وحين كان العراقي يسير ذليلاً امام العالم كون بلده محتلاً و مداساً ببساطيل الغزاة، كان رموز العملية السياسية ينفشون ريشهم فرحين، وجباههم خالية من تلك النقطة الثمينة، ويتباهون غير مبالين بأي عراقي يقول انّ […]

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