2021/03/17 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يكشف عن محاولة لتفجير أبراج الكهرباء بغداد – عبدالحسين غزال صوت مجلس النواب العراقي ، الثلاثاء، على إلزام الحكومة بإكمال اجراءات إعلان حلبچة محافظة ضمن اقليم كردستان. وذلك بالتزامن مع ذكرى الضربة الكيمياوية لحلبة في خلال الحرب العراقية الايرانية .
وقال مصدر برلماني، إن «مجلس النواب صوت خلال جلسة المجلس اليوم بالإجماع بإلزام […]
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وقال مصدر برلماني، إن «مجلس النواب صوت خلال جلسة المجلس اليوم بالإجماع بإلزام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار برلماني بإلزام الحكومة تحويل حلبجة الى محافظة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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