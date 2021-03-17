2021/03/17 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬لتفجير‭ ‬أبراج‭ ‬الكهرباء‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال صوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بإكمال‭ ‬اجراءات‭ ‬إعلان‭ ‬حلبچة‭ ‬محافظة‭ ‬ضمن‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭. ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬الضربة‭ ‬الكيمياوية‭ ‬لحلبة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الايرانية‭ .‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬برلماني،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬صوت‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬اليوم‭ ‬بالإجماع‭ ‬بإلزام‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار‭ ‬برلماني‭ ‬بإلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬تحويل حلبجة‭ ‬الى‭ ‬محافظة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار‭ ‬برلماني‭ ‬بإلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬تحويل حلبجة‭ ‬الى‭ ‬محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).