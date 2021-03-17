الملكي والمان ستي الى ربع نهائي ابطال اوروبا على حساب اتلانتا وكلادباخ

2021/03/17 | 01:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ترشح فريقا ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانكليزي الى الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا ، على حساب اتلانتا الايطالي ومنشن كلادباخ الالماني .الملكي فاز على اتلانتا بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد .سجل اهداف الملكي بن زيما في الدقيقة 34 وراموس من ضربة جزاء في الدقيقة 60 واسينسيو في الدقيقة 84 ، بينما سجل لاتلانتا لويس مورييل من ركلة حرة في الدقيقة 82 .و فاز المان ستي على كلادباخ بهدفين ، سجلهما كيفن دي بروين في الدقيقة 12 والكاي جوندوجان في الدقيقة 18 .وكان الملكي فاز على اتلانتا في مباراة الذهاب بهدف واحد ، فيما فاز المان ستي على كلادباخ بهدفين مقابل لاشيء./ انتهى

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