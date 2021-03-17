مسؤولون: إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات تتعلق بالتدخل في الانتخابات الأميركية

2021/03/17 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مراسلة لشبكة "سي أن أن" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إدارة الرئيس، جو بايدن، ستعلن عن عقوبات تتعلق بالتدخل في الانتخابات الأميركية

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