2021/03/17 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتأهل فريقا ريال مدريد الاسباني ومانشسترسيتي الانجليزي الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد فوزهما على اتالانتا الايطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الالماني.وتمكن ريال مدريد من التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على أتالانتا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب منافسات دور الـ16.أحرز أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيما بالدقيقة (34)، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء (60)، وماركو أسينسيو (85)، فيما أحرز لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد (83).وكان الميرينجي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا بنتيجة (1-0)، ليتأهل الريال للدور المقبل بفوزه بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.وفي مباراة اخرى، لحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 2-0 على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، على ملعب بوشكاش أرينا، في إياب دور الـ 16.سجل ثنائية مانشستر سيتي، كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان في الدقيقتين 12 و18.وكان الفريق الإنجليزي قد فاز ذهابًا على بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الريال والسيتي يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الريال والسيتي يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).