حريمها 1967(ماركو فيري):نكوص الواقع القبلي - بلال سمير الصدّر

2021/03/17 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر لفظ عنوان الفيم مأخوذ من اللفظ العربي(حريم)و Her هو لفظ الملكية المنسوب في اللغة الانجليزية الىالمؤنث،فتصبح الكلمة كمجموع (حريمها)،وهذا اللفظ لايصلح نظريا الى مثل هذا النسب،ولكن هناك كناية في الموضوع،فهو لفظ تشكيلي مختلف...لفظ يبدو بأنه يتلاعب باللغة.يبدأ الفيلم مع الموسيقى الافتتاحية التي سوف تستخدم ايضا كموسيقى تصويرية للفيلم...موسيقى تشي بشيء من الغواية،موسيقى محسوبة للفيلم بقوة...تركيز ......





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