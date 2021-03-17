من صنعَ و ماذا يصنعُ حزب العدالة و التنمية المغربي ؟ - المهدي بوتمزين

2021/03/17 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين لقد أضحى من المتعذر حصر الجوانب السلبية و الفراغات السياسية التي ولدتها حكومة حزب العدالة و التنمية المغربي , الذي دخل في اللعبة السياسية في مرحلة استثنائية ؛ مكنته من تولي زمام تدبير الملفات بدل التنظير و الخطاب الموسيقي المؤطر بالأرضية الدينية و الثوابث السياسية القابلة لمواجهة السلطة التقليدية للمخزن , الذي استطاع تدجين كل الكيانات و الأشخاص , و قبيل انتهاء الولاية الثانية لحكومة سعد الدين ال ......





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