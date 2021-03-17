مجلس الوزراء يقرر تقليص أيام الحظر وأوقاته

2021/03/17 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، امس الثلاثاء: إن حظر التجوال يبدأ من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً، بينما يكون يومي الجمعة والسبت شاملا، في حين كشفت وزارة التربية، عن اداء الامتحانات في أيام الحظر الشامل.

وأضاف ناظم، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: أن “جماعات حاولت تفجير أبراج الكهرباء في منطقة الراشدية ببغداد”، مبينا أن “تلك الأعمال لن تستطيع إيقاف الجهد الحكومي في إنتاج الكهرباء”.

وأكد أن “محاولات عرقلة عمل المحافظات والاعتداء على القوات الأمنية أمر مرفوض”، لافتاً إلى أن “الحكومة تدعو المواطنين إلى تحديث معلومات البطاقة البايومترية”.

وبين ناظم، أن “الحكومة تواجه تحديات وباء كورونا وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم”، مشيرا الى أن “الملاكات الصحية تبذل جهوداً كبيرة في تقليل الإصابات ونخشى من ارتفاعها”.

وتابع، أنه “تقرر فتح الاسواق والمطاعم والمقاهي على وفق الشروط الصحية بعد الـ 22 من الشهر الجاري”، لافتا الى أن “حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملا”.

في غضون ذلك، اعلنت وزارة التربية، أداء الامتحانات في أيام الحظر الشامل.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، لـ”واع”، أن “هناك تنسيقا بين وزارتي التربية والصحة بشأن هذا الموضوع”، لافتا إلى أن “الموقف الوبائي لا يسمح بتأجيل أكثر، وبناء على ذلك اتخذت هذه القرارات”.



وأكد أن “قرار تحديد موعد الامتحانات ساري المفعول، وجميع الأيام المحددة من قبل وزارة التربية ستكون فيها اختبارات”.

وكانت اللجنة الدائمة للامتحانات قد حددت، في بيان، يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 موعداً لانطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة، مبينة أن امتحانات الدراسة الابتدائية ستنتهي يوم الاثنين الموافق الـ29 من الشهر ذاته، أما امتحانات الدراسة الثانوية فتنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات.

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