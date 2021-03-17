بروتوكول مشترك بين بغداد وأنقرة بشأن الحصص المائية

2021/03/17 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي وشيماء رشيد

تعتزم وزارة الموارد المائية توقيع بروتوكول مشترك مع تركيا لضمان حصة العراق الشهرية من نهر دجلة، مع اجراء مفاوضات جديدة مع ايران.

واختتمت الاحد الماضي فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه بحضور عدد من وزراء الموارد المائية العرب والمنظمات التابعة للامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.

وقال وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني: إن "المبعوث التركي الخاص أكد وجود اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل".

وأضاف، أن "هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي تنفيذي قدمته الحكومة العراقية، مشيرا الى ان "الجانب العراقي عقد نحو 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي راضي لـ"الصباح": ان المبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل اوغلو أكد موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتفق عليها مع العراق منذ 2009، وهذه تعد خطوة مهمة"، مبينا ان المذكرة أجريت عليها تعديلات وملاحظات عديدة في 2014 وبانتظار المصادقة عليها من قبل البرلمان التركي".

كما أكد راضي وجود بروتوكول مشترك بين الجانبين العراقي والتركي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة بخصوص المياه والذي تم اعداده بعد زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى أنقرة والذي أكد خلاله ان ملف المياه هو ملف تفاهمات وليس ملف خلافات.

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