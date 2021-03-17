بعد اقتحام القصر الرئاسي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.. الحكومة اليمنية تصدر بيانا

2021/03/17 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في عدن، الثلاثاء، بأن "الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلما من التدهور"، بعد اقتحام المئات من المتظاهرين الغاضبين قصر معاشيق الرئاسي احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

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