البيت الأبيض: المفاوضات مع الصين قد تكون صعبة

2021/03/17 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرجح البيت الأبيض أن تكون المفاوضات مع الصين المقررة في ولاية ألاسكا الأمريكية هذا الأسبوع، صعبة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع أن الحديث قد يكون صعبا بعض الشيء.وهناك قضايا لم يمتنع الرئيس (جو بايدن) عن التعبير عن قلقه بشأنها، سواء كان الحديث عن حقوق الإنسان أو القضايا الاقتصادية والتكنولوجية".وأضافت: "نتوقع أن الكثير من هذه القضايا قد تناقش خلال هذا اللقاء".وأشارت بساكي إلى أن هناك "مجالات، حيث توجد إمكانيات للعمل المشترك، سواء كان الحديث عن المناخ أو عدم انتشار السلاح النووي".يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، سيجريان يوم 18 مارس الجاري مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي والعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية يانغ جيتشي.المصدر: RT

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