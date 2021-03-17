"موقف حازم".. مسؤول أميركي يكشف محاور الاجتماع المرتقب مع الصين

2021/03/17 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تنتهج موقفا موحدا حازما تجاه بكين، قبل محادثات مرتقبة في ألاسكا الخميس، لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان مع نظيريهما الصينيين.

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