بايدن يرى أن على حاكم نيويورك الاستقالة في حال ثبوت قضايا التحرش بحقه

2021/03/17 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، الثلاثاء، إنه يتوجب على حاكم نيويورك، أندرو كومو، التقدم باستقالته في حال ثبات التهم بالتحرش الجنسي الموجهة ضده.

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