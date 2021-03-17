"التدفق الهائل للمهاجرين سيدمر بلادنا".. ترامب ينتقد سياسات بايدن

2021/03/17 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، سياسة الهجرة التي يتخذها الرئيس الأميركي الديمقراطي الحالي، جو بايدن، على خلفية تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك، بمن فيهم آلاف الأطفال غير المرافَقين.

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