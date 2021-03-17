توقيف شخص يشتبه في مسؤوليته عن إطلاق النار على مراكز تدليك في ولاية جورجيا

2021/03/17 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات في ولاية جورجيا القبض على شخص يشتبه في مسؤوليته عن إطلاق النار الذي حدث في ثلاثة صالونات تدليك بأتلانتا، مساء الثلاثاء

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