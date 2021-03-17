وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن الامتحانات ولقاحات «كورونا»

2021/03/17 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الصحة حسن التميمي، أمس الثلاثاء، أن لجنة مختصة بالامراض الوبائية ستحدد متطلبات اجراء الامتحانات، فيما بين ان وجبة من لقاح كورونا ستصل خلال الأيام القليلة القادمة، من مرفق كوفاكس.



وقال التميمي إن «هنالك تواصلاً مستمراً مع وزارة التربية، وبحسب الاخيرة ستكون امتحانات نصف السنة الاسبوع المقبل، لذلك فإن الفرق الصحية الآن في المدارس، إضافة إلى رفع التنسيق مع دوائر التربية في عموم العراق من أجل نجاح الامتحانات».



ولفت إلى أن «لجنة الاطباء والمتخصصين بالامراض الوبائية مجتمعة، لتحديد المتطلبات الخاصة لاجراء الامتحانات».وفي ما يتعلق باللقاحات، اوضح التميمي أن «وجبة من لقاح كورونا ستصل خلال الأيام القليلة القادمة، من مرفق كوفاكس قد تكون استرازينيكا أو فايزر أو ارافارم وسبوتنك أو سينوفارم، وكلها ستكون متاحة وستصل علـــــى وجبات».

وأضاف أن «العراق لديه أكثر من 600 منفذ لتوزيع اللقاح، وبرنامج تسجيل المواطنين لاعطاء اللقاح»، مبيناً أنه»سوف تصل رسالة لكل مواطن لأخذ اللقاح»مـــــؤكداً أنه «لغاية الآن اللقاحات لم تعط أي اثار جانبية او عاهات».

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