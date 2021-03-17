امرأة تلد طفلها بعد تلقي لقاح كورونا.. تقرير يكشف حالة الرضيع

2021/03/17 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية عن أول حالة ولادة لرضيعة بأجسام مضادة لمرض كوفيد-19 بعد تلقي الأم لقاحا قبل عدة أسابيع من الولادة، حسبما نقل موقع صحيفة "ذا هيل".

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