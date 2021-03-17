انتهاك جديد.. تقرير: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة

2021/03/17 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي IR-4، فيما يعد انتهاكا جديدا لالتزاماتها النووية

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