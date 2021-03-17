محكمة يابانية: عدم الاعتراف بزواج المثليين

2021/03/17 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة يابانية اليوم الأربعاء حكما ينص على أن فشل البلاد في الاعتراف بزواج المثليين هو "أمر غير دستوري"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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