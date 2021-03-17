الاتصالات: ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة

2021/03/17 | 08:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة الاتصالات، الاربعاء، عن مخالفات في عمل شركات البريد، مبينة ان أكثر من ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة.وقال مدير عام الشركة صفوان جاسم في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “هناك أكثر من ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة، اذ تم رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات”، لافتاً الى أن “الشركات المجازة هي نحو ست إلى سبع شركات فقط، منها شركات عالمية كشركة (شوبيني)، وهي شركة نقل وتوصيل داخلي”.وأضاف، أن “طبيعة العمل هي توصيل جميع البضائع داخل وخارج العراق عبر التسوق الالكتروني”، مبيناً أن “الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة لو كان عملها بشكل قانوني وخاضعة للرقابة الحكومية فانهاستكون مصدراً اقتصادياً كبيراً للدولة”.وأوضح جاسم، أن “العائدات لا يمكن تقديرها، الا أن عدد الشحنات يصل الى 100 ألف شحنة في الشهر الواحد، والشحنة الواحدة تصل تكلفتها الى ستة آلاف دينار”، منوهاً بأن “هناك خطة لتعظيم موارد شرطة البريد من خلال تنظيم السوق وجعل جميع الشركات تعمل تحت مظلة الدولة، بالإضافة الى النقل فانه سيكون عبر البريد العراقي حصراً.»واشار، الى أن “شركته بدأت خطوات قانونية ضد الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة، وبدأت بغلق عدد منها”، مؤكداً أن “هناك أوامر إلقاء قبض وغلق بحق تلك الشركات”.وتابع، أنه “تم غلق نحو 50 شركة في بغداد، وأن القضاء متعاون مع البريد العراقي لكونه محميا بالقانون”.

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