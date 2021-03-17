كردستان تتحرك لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة

2021/03/17 | 08:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تتحرك حكومة اقليم كردستان نحو انشاء 11 منطقة صناعية ضخمة بالتعاون مع شركات عربية وعالمية، بينما كشفت عن وجود 1600 معمل وشركة تركية في كردستان.ويرى تجار واصحاب معامل ان المصانع التركية الغذائية الموجودة في كردستان تعتمد على الايدي العاملة التركية، ولم تستعن بالعمالة المحلية الا بنسبة قليلة جدا ولهذا لم تؤثر هذه المصانع في امتصاص البطالة في اقليم كردستان.وقال المستشار الاقدم في وزارة الصناعة والتجارة في كردستان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة فتحي محمد علي المدرس في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “هناك 3566 معملا ومصنعا في كردستان تشمل مختلف المواد والقطاعات ويزداد هذا العدد باستمرار بفضل الاستقرار والاستتباب الأمني”.



واشار الى “وجود 1600 معمل وشركة تركية في كردستان، وهذا امر جيد، فعلى الرغم من الايدي العاملة التركية، إلا أن هناك عمالة محلية ولكن بنسبة قليلة، يصل تعدادها الى اكثر من 51 ألف عامل”. وكشف فتحي عن أن “حكومة الاقليم لديها خطط لانشاء 11 منطقة صناعية ضخمة وقد تم تخصيص الاراضي لها وحاليا نحن في انتظار الشركات المطورة الاجنبية والعربية للتعاون معها لانشائها، ومنها شركات اردنية واماراتية وبريطانية”.واعلن فتحي وصول الاقليم الى الاكتفاء الذاتي في بعض المصنوعات مثل المواد الانشائية كالسمنت والحديد المسلح، ويتم تجهيز هذه المواد الى بقية المحافظات مع وجود خطة لتصديرها الى دول الجوار، وبالنسبة للصناعات الغذائية تم انشاء العديد من المصانع بكفاءة عالية وباستطاعتها منافسة البضائع الاجنبية المشابهة لها.

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