النباتات أصبحت قادرة على التواصل مع البشر بفضل

2021/03/17 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر العلماء في سنغافورة طريقة للتواصل بين البشر والنباتات عبر الهاتف الذكي، إذ طوّر فريق من جامعة نانيانغ التكنولوجية تقنية تسمح بإرسال إشارات الكهربائية من شأنها تسهيل التعامل مع الزرع، بحسب موقع "straits times".

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