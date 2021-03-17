2021/03/17 | 08:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تحبط تسللاً ارهابياً جنوب العاصمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تحبط تسللاً ارهابياً جنوب العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).