قصة الولايات المتحدة (02) - محمد زكريا توفيق

2021/03/17 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق مغامرون أوروبيون قاموا بعبور المحيط الأطلسي بحثا عن معادن ثمينة.



لقد كانت شهوة تملك الذهب، هي التي قادت هرنان كورتيس لهزيمة الأزتيك في 1520s.



الأزتيك كانوا من الهنود الأمريكيين الأثرياء الذين قاموا ببناء المدن.



هم الآن يكونون شعب المكسيك.



في 1530s، نفس شهوة تملك الذهب هي التي جعلت فرانسيسكو بيزارو يهاجم امبراطورية الأنكا في بيرو واسعة الثراء أيضا.



وبذلك يستمر نهر الكنوز المنهوبة من أمريكا ......





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